Klarna lanserer nye tjenester – utfordrer bankene

Klarna, som tidligere var en av Europas høyest verdsatte startups, utvider driften og lanserer detaljbankvirksomhet i USA og deler av Europa. Selskapet lanserer to nye produkter, ett for daglig forbruk og ett for sparing.

«Klarna balance» vil gi forbrukere muligheten til å sette penger inn på en Klarna-konto og motta cashback, noe som betyr at kunder vil få en prosentandel av pengene tilbake fra kjøp i Klarna. Pengene vil lagres på balance-kontoen, og cashback-satsen vil variere, men kan nå så høyt som 10 prosent.

Utfordrer de store bankene?

«Vi er allerede et av de mest pålitelige merkene innen finansielle tjenester, og vi ønsker å bygge videre på det for å støtte alle forbrukere med deres daglige forbruk,» skriver Sebastian Siemiatkowski, adm. direktør.

Klarna har banklisens i Europa, men ikke i USA, hvor de opererer gjennom en partnerbank. Klarna har vært en suksess i USA med partnere som Walmart og rapporterte en vekst på 38 prosent i inntektene i første kvartal sammenlignet med året før.

Les også Walmart ser ingen svakhet – stiger markant etter kvartalstall Walmart løfter guidingen for året og hevder at svakheten blant forbrukerne har nådd bunnen.

IPO i horisonten?

«Kjøp nå, betal senere» – tilbudet som Klarna er mest kjent for – er underlagt få reguleringer i Europa, USA og Storbritannia. Klarna innførte forsinkelsesgebyrer i fjor, noe som resulterte i at flere kunder fulgte opp sine betalinger, ifølge Bloomberg.

Klarna har tidligere kommunisert at de vurderer en børsnotering. Kilder hos Bloomberg uttalte tidligere i år at selskapet da vil sikte mot en verdsettelse på rundt 20 milliarder dollar. Dette er langt under den første verdsettelsen i 2021 på 45,6 milliarder, men etter at rentene begynte å stige, falt verdsettelsen kraftig ned til 6,7 milliarder året etter.