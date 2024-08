Den profilerte hedgefondforvalteren Bill Ackman har gjennom sitt Pershing Square Capital Management kjøpt litt over 3 millioner aksjer i Nike, går det ifølge Marketwatch frem av dokumentasjon sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Transaksjonen blir godt mottatt på Wall Street, og aksjen stiger over 4 prosent fra start i torsdagens handel.

Les også Spår Nike kan skyte i været Analytiker spår Nike «comeback» og anbefaler å kjøpe nå for å henge med på oppturen.

Salgssvikt og krakk

Nike er inne i et tungt år med et kursfall på nesten 30 prosent hittil – hovedsakelig forårsaket av krakket i kjølvannet av rapporten for sportsutstyrsprodusentens regnskapsmessige fjerde kvartal i slutten av juni.

SLITER: Nike-sjef John Donahoe. Foto: Bloomberg

Rapporten viste sviktende topplinje og falt med 2 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Salgsutviklingen var den svakeste på 14 år, med unntak for coronapandemien. For inneværende regnskapsår ser Nike for seg et 4-6 prosent fall i omsetningen fra i fjor.

Flere investeringsbanker svarte med å nedgradere Nike-aksjen, mens analytikere i Morgan Stanley og Stifel stilte spørsmål ved selskapets ledelse. CNBC hevdet at toppsjef John Donahoe var i ferd med å miste tilliten på Wall Street og befant seg på tynn is.

Les også Adidas knuste forventningene Adidas har steget 30 prosent på Frankfurt-børsen i år. Fotball-EM og Copa América bidro til et bunnsolid andre kvartal.

Har flere konsumaksjer

49 prosent av Wall Street-analytikerne som følger Nike har ifølge FactSet nå kjøp/overvekt-anbefaling på aksjen – den laveste andelen på 11 år. Dagens P/E på 24,3 er markant ned fra 40,9 sent i 2021.

Marketwatch poengterer at aktivistinvestorer, unntatt dem som har kommet med ESG-kritikk av Nike, for det meste har styrt unna selskapet.

Nike er for øvrig ikke den eneste konsumaksjen i Bill Ackmans konsentrerte portefølje, som også inkluderer Hilton Worldwide, Chipotle Mexican Grill og Burger King-eier Restaurant Brands International.