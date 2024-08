Skulle den nedsatte komitéen vurdere tilbudet dithen at det ikke gjenspeiler selskapets markedsverdi og legger til rette for langsiktig vekst, og avslår det, hevder Nikkeis kilder at ACT likevel kan komme med et bud uten samtykke fra Seven & i. ACT har engasjert Goldman Sachs som sin rådgiver i prosessen.

Japan har fått nye M&A-regler

Tilbudet fra ACT kommer i kjølvannet av at Japan i fjor endret retningslinjer for fusjoner og oppkjøp. Den nye ordlyden oppfordrer selskaper sterkt til seriøst å vurdere ethvert såkalt «bona fide»-tilbud (satt frem i god tro) på styrenivå, og avslutter en epoke på flere tiår der mektige konsernsjefer kunne avvise bud uten å henvende seg til styret og potensielt gå mot aksjonærenes interesser.

Bank- og advokatkilder hevder overfor Financial Times at det nye regelverket baner vei for at utenlandske kjøpere uoppfordret kan komme med bud på japanske selskaper. Seven & i har ifølge avisen også hyret inn Morgan Stanley for å stålsette seg mot den økende trusselen fra et utenlandsk oppkjøp.

Samtidig har Seven & i, også etter press fra aktivistinvestoren ValueAct som gikk med en eierandel i 2021, nylig gjort store rokeringer i styret og endret synet på corporate governance. Gründer Masatoshi Ito, en av de største aksjonærene, døde i fjor.

Betydelige konkurransehindre?

Skulle ACT, som fra før kontrollerer bensinstasjonkjeden Circle K, komme til enighet med Seven & i, kan selskapet ifølge Financial Times stå overfor betydelige konkurransehindre.

Etter oppkjøpet av den amerikanske bensinstasjonkjeden Speedway i 2021, eier 7-Eleven mer enn 13.000 butikker i USA og Canada, mens ACT har nærmere 9.000. Nevnte ValueAct har tidligere presset på for at 7-Eleven skilles ut.

Konkurransehindrene blir i så fall noe som havner på Alex Millers bord. I slutten av juni ble det klart at han 6. september overtar som konsernsjef i ACT etter Brian Hannasch, som går av etter nesten ti år i jobben for å gå over i en stilling som spesialrådgiver i selskapet.

Skandinaviske 7-Eleven er som kjent en del av norske Reitangruppen, og drives i franchiseform. Kjeden ble etablert i Texas, USA, men har siden 2005 vært japansk med hovedkontor i Tokyo.