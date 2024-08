– Tiltakene som presenteres i dag er nødvendige for å omdanne Plantasjen til en økonomisk bærekraftig virksomhet fremover og anses å være i selskapets og aksjonærenes beste interesse. Restruktureringen er ment å sikre langsiktig og stabil lønnsomhet på bunnlinjen, sier Jonas Wiström i en pressemelding.

Han er president og adm. direktør i det svenske oppkjøpsfondet Ratos, som er største eier i selskapet.

Restrukturering omfatter butikknettverket, inkludert leieavtaler, og visse sentrale funksjoner i Sverige, Norge og Finland.

Plantasjen gikk på en kjempesmell i fjor etter å ha måttet gi store rabatter for å bli kvitt varelager. Selskapet tapte over en halv milliard kroner i 2023, og det er satt i gang full kostnadskutting i hele selskapets virksomhet.

«Til tross for betydelige kostnadsreduksjonsprogrammer har det ikke vært mulig for Plantasjen å oppnå lønnsomhet i et miljø med høy inflasjon som påvirker både kostnadsnivåer og forbrukernes kjøpekraft», heter det fra Ratos.