Det kommer som følge av sterk etterspørsel i Europa og Nord-Amerika, opplyste det danske leketøyselskapet onsdag.

Økningen i salgene hos Lego står i sterk kontrast til svakere salg for konkurrenter som Barbie-produsenten Mattel og Hasbro, selskapet bak My Little Pony, som tegner et bilde av et stagnerende globalt lekemarked. Salgene til de to konkurrentene falt henholdsvis 1 og 21 prosent i første halvår, men Mattel fikk et voldsomt oppsving etter Barbie-filmen som kom i 2023.

Lego meldte imidlertid at salget fra januar til juni steg med 13 prosent til 31 milliarder danske kroner. Til sammenligning økte Lego salget med 1 prosent i første halvdel av fjoråret og med 17 prosent i 2022, ifølge CNBC.

– Vi har prestert betydelig bedre enn det totale lekemarkedet og har tatt markedsandeler i et høyt tempo, sier Niels Christiansen, adm. direktør i Lego, i en uttalelse.

Det globale lekemarkedet har stagnert i år etter en nedgang på 7 prosent i salget i fjor, ifølge Lego-toppen.

Legos driftsresultat økte med 26 prosent til 8,1 milliarder kroner.

Utsiktene fremover

Selskapet planlegger å åpne rundt 100 butikker i år, noe færre enn i tidligere år, og vil bringe det totale antallet butikker til over 1.100.

– Vi åpner litt færre butikker i Kina akkurat nå fordi vi ser at forbrukerne der holder litt tilbake, sier Christiansen.

I stedet har selskapet flyttet fokus til Europa og Nord-Amerika, hvor etterspørselen er sterk.

Etter en sterk start på året forventer Christiansen nå tosifret salgsvekst i 2024, opp fra tidligere anslag om ensifret vekst.