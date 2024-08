Kraftig hopp for NorgesGruppen

NorgesGruppen, som står bak kjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar, har presentert regnskapstallene for første halvår 2024.

Kundebasen til NorgesGruppen vokste med 1,8 prosent fra fjoråret.

«Sterk laginnsats gir fortsatt kundevekst, og god kostnadskontroll i hele NorgesGruppen gjør at konsernet fortsatt kan konkurrere hardt på pris i et marked med sterk konkurranse,» sier konsernsjef Runar Hollevik.

Driftsinntektene havnet på 57,2 milliarder kroner, opp 2,9 milliarder eller 5,3 prosent fra fjoråret. Driftsresultatet (EBIT) havnet på 2,09 milliarder, mot 1,64 milliarder i andre halvår 2023.

Kiwi fortsatt størst

NorgesGruppen satt igjen med 1,72 milliarder kroner etter skatt, opp fra 1,3 milliarder i andre halvår 2023, tilsvarende 43,8 kroner pr. aksje, opp fra 33,3 kroner. Økningen var dermed nesten 32 prosent.

«KIWI beholder posisjonen som den største dagligvareaktøren. Kundene opplever KIWI som den billigste kjeden og best på beliggenhet og betjening blant lavprisaktørene,» heter det.

STERK VEKST: Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Ifølge spørreundersøkelser som NorgesGruppen refererer til, er Meny supermarkedet med den best kvaliteten samt godt vareutvalg. Videre «er det SPAR som oppleves som best på tilbud og rask og enkel handel.»

Markedsutsikt

«Det totale matmarkedet er fortsatt i vekst, og kundene får stadig flere valgmuligheter. Flere deler av bransjen preges fortsatt av prisvekst og færre varer i handlekurven.»

«Antall butikkbesøk pr. uke er 3,3, og har holdt seg stabilt siden i fjor.»

Lavprissegmentet forblir vekstvinner, og kundene som velger disse produktene virker mest lojale.

Bransje i endring

«På et snaut år har NorgesGruppens butikker solgt 78 millioner færre plastposer. Dette er et kutt på nærmere 40 prosent.»

I rapporten trekkes det frem at delvis selvbetjente butikker blir stadig mer utbredt. Samtidig fremheves det at: «I tiden som kommer vil satsningen på netthandel stå sentralt for NorgesGruppen.»

«Målet for året er å ha 100 slike [selvbetjente] butikker. Joker og Nærbutikken hadde 82 [slike] butikker pr. første halvår.»