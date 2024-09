Dealen, som er ventet å gjennomføres før året er omme, skal ifølge Financial Times være verdt en milliard dollar, i form av en kapitalinnsprøytning. Patrick Drahi, en fransk-israelsk milliardær, har vært Sotheby’s’ eier gjennom sitt private holdingselskap siden et oppkjøp i 2019. Han vil fortsatt være majoritetseier etter dealen med ADQ, og han skal selv også sørge for penger i kapitalinnsprøytningen (inkludert i den tidligere nevnte milliarden).

Målet skal være å bruke pengene til å senke gjeldsgraden og finansiere vekst og innovasjon hos Sotheby’s, ifølge Artnews. Sotheby’s er blant verdens største auksjonshus for blant annet kostbar kunst, klokker og andre samlergjenstander.

Drahi sliter for øvrig med gjeld i sitt internasjonale telekommunikasjons- og massemedieselskap Altice. Milliardæren solgte også i midten av august Altices betydelige eierandel i britiske BT, angivelig i samme øyemed, å få bukt med gjeldsgraden.