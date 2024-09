Londons British Museum er et av verdens største og mest kjente, og har flere år vært Storbritannias mest besøkte attraksjon. Det er offentlig, svært gammelt (grunnlagt på midten av 1700-tallet) og dedikert historie, kunst og kultur. Samlingen består av rundt syv millioner objekter.

De senere årene har noen av disse objektene forsvunnet. Opptil 2.000. Bransjeavisen Artnews skriver at objektene var ikke mulige å gjenfinne etter å ha blitt solgt. I den anledning startet museet i fjor selv en intern etterforskning. Resultatet er nå at de mener at de selv ikke har fulgt landets regler for håndtering av nasjonalskatter, som blant annet spesifiserer at objektene må håndteres av kvalifisert personell.

Artnews skriver videre at 1.500 av de forsvunnede objektene er antatt stjålet, mens 350 gjenstander manglet deler. Gledelig nok har 600 av disse funnet veien tilbake til British Museum etter hjelp fra amerikanske FBI.

Det er en tidligere ansatt på museet som de mistenker for å ha hatt noe med tyveriene og videresalgene å gjøre.