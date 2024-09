Ringnes informerte de ansatte på et allmøte tirsdag ettermiddag om at selskapet har inngått en distribusjonsavtale med Asko, Coop og Rema 1000, melder E24 og Dagbladet Børsen.

Det innebærer at Ringnes ikke lenger selv skal kjøre øl og brus til norske butikker. Selskapet fortsetter imidlertid med distribusjon til utelivet.

Endringene trer i kraft i mars 2026.

– Etter dagens avgjørelse vil omtrent 250 ansatte være uten jobb, og fremtiden vil være krevende og usikker til tross for mulige ryddige overgangsordninger, sier hovedtillitsvalgt Erik Torkildsen til avisen.

I første omgang ble det fryktet at butikkene ville overta distribusjonen til også utelivsaktørene - men nå ser det ut til at Ringnes skal fortsette å levere til disse aktørene selv.

Adm. direktør i Ringnes, Marianne Ødegaard Ribe, sier i en epost til E24 at endringene kommer av et behov for å investere for å øke kapasiteten.

Hun bekrefter at endringene berører rundt 250 ansatte, og at de nå prioriterer å ivareta dem.

– Ansatte beholder jobben fram til overgangen om halvannet år. Når eksisterende arbeidsoppgaver bortfaller vil det være et tilbud om å gå inn i Ringnes’ omstillingsprogram. Her vil den enkelte få lønn mens vi sammen jobber for å finne ny jobb.