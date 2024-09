Millionene renner inn for Funkygine

Norges største treningsprofil, Funkygine – eller Jørgine Massa Vasstrand, som hun egentlig heter – gjør det bra om dagen. Sunnmøringens siste bok, Råsterk på et år, som ble utgitt for drøyt en måned siden av forlaget Cappelen Damm, har allerede solgt for flere millioner kroner.

Førsteplass: Funkygines siste bok nådde helt til topps på Bokhandlerforeningens bestselgerliste. Foto: Cappelen Damm

– Det er helt utrolig moro med suksessen rundt Jørgines treningsbok. Vi har akkurat lagt inn et tredje opplag, totalopplaget er nå 25.000 – og det i løpet av fem uker. Det er råbra, sier Vibeke Christiansen, kommunikasjonsansvarlig for livsstil i Cappelen Damm.

Boken har ligget på førsteplass på Bokhandlerforeningens bestselgerliste i flere uker, og både Ark, Norli og Adlibris melder om sterk etterspørsel.

– Jørgine signerte 5.000 bøker ved lansering, der det aller meste var forhåndsbestilt. Dette er rekord på forhåndssalg hos Norli, sier Caroline Heitmann, markeds- og informasjonssjef hos nevnte bokhandelkjede.

– Minner om vekkelse

Heitmann forteller videre at influenserens bok, en drøy måned etter lansering, er den nest mest solgte av alle nye bøker i Norli-kjeden hittil i år. Bare Ida Gran-Jansens Lur familiemat, som ble lansert rundt årsskiftet og altså har hatt betydelig lengre salgstid, ligger foran.

– Vi forventer at salget vil holde seg høyt fremover. Stadig flere tar utfordringen: å gjennomføre Jørgines treningsopplegg hver dag i et år, med mål om å bli “råsterk på et år”. Det minner om en vekkelse som brer om seg, sier hun.

Ifølge vaskeseddelen byr boken på en “challenge for å komme i ditt livs form” og et komplett treningsopplegg med “kom i form-garanti”. Leserne blir presentert for treningsplaner bestående av økter som krever lite utstyr og er raske å gjennomføre. Markeds- og informasjonssjefen forteller at rundt ti personer på servicekontoret til Norli hittil har tatt utfordringen, og i flere tilfeller rekruttert ektefeller, venner og barn.

– Jørgine har lovet en egen treningsøkt her på kontoret hvis vi fortsatt henger med etter et halvt år, så motivasjonen er sterk, sier hun.

Også hos Ark merkes Funkygine-feberen.

– Råsterk på et år selger veldig godt og ligger for tiden på 2. plass på Arks bestselgerliste. Funkygines bøker har tradisjonelt solgt veldig godt hos oss, og det er stas at det fortsatt er stor interesse for dem, sier Maria Granli-Brekke, kategorisjef for generell litteratur i Ark Bokhandel.

1,3 millioner i royalties

Det må antas at Vasstrand selv har tjent gode penger på boken allerede. En kilde i bokbransjen forteller at hun, som en stor og kommersielt attraktiv profil, muligens har fått en bedre avtale enn mange andre forfattere. For et estimat på hva treningsprofilen kan ha fått av inntekter, viser kilden ellers til standardoppsettet for royalties som flere i bransjen bruker.

Millionglis: Jørgine Massa Vasstrand kan le hele veien til banken med millioninntekter i fjor, og en boksuksess som allerede drar inn millioner i kassen – kun en måned etter utgivelse. Foto: Cappelen Damm

Et enkelt overslag Kapital har gjennomført, basert på normal utsalgspris på ca. 400 kroner og en rabatt til bokhandlerne på 50 prosent, gir omtrent 200 kroner som skal fordeles mellom forlaget og Funkygine. Ifølge standardoppsettet mottar forfatteren 22,5 prosent opp til 3.999 eksemplarer, og 25,5 prosent derover. I tillegg finnes det et ekstra trinn for de mestselgende utgivelsene innenfor fortellende sakprosa, på 27 prosent fra 10.000 solgte.

Med dette som utgangspunkt, og et opplag som nå ligger på 25.000, kan Funkygine forvente å få en royalty på nærmere 1,3 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle tilleggsopplag, samt salg av e-bøker, lydbøker osv.

Inntektsvekst

Råsterk på et år er, ifølge Adlibris, bok nummer ti der treningsprofilen er involvert, men det er ikke bare bøker Vasstrand hanker inn millioner på. Funkygine driver i tillegg med en rekke aktiviteter som treningsreiser og treningsarrangementer i både inn- og utland, samt foredragsvirksomhet. Hun står også bak bakevareserien med Funkygine-brød, og har deltatt i en rekke nett- og TV-serier som TV2s Funkyfam, i tillegg til å være programleder for NRK-programmet Norges tøffeste.

Sunnmøringen stod oppført med omtrent 3,4 millioner kroner i inntekter i fjor, mens Vasstrands heleide selskap Nordic Lifestyle dro inn 9,7 millioner i 2023. Det er en oppgang på nesten en halv million fra året i forveien. Resultat før skatt økte også med nesten en million til nærmere 7,6 millioner kroner.

I 2022 tok influenseren ut lønn på 2,4 millioner, mens hun i fjor “bare” tok ut 1,7 millioner. Vasstrand kan likevel le hele veien til banken – hun tok nemlig utbytte på 5,5 millioner kroner.