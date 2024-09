Under ett år etter at det norske matleveringselskapet Oda fusjonerte med svenske Mathem, går Oda til retten i Sverige for å unngå konkurs, melder selskapet mandag.

De ansette i bedriften fikk beskjed i et allmøte mandag om at virksomheten i Sverige åpner en rekonstruksjon. I et intervju med svenske Dagens Industri sier Oda-sjef Chris Poad at selskapet vil forsøke å minske gjeldsbyrden som er på 596 millioner kroner.

– Det er penger som strømmer ut av selskapet i dag uten å støtte virksomheten vår, sier Poad.

Selskapet ønsker også å flytte dagens lagervirksomhet i Göteborg og Malmö til det automatiserte lageret i Larsboda i Stockholm.

Tiltakene er en del av en større strategi for å forbedre effektiviteten og sikre at Mathem blir økonomisk bærekraftig innen 2026. Endringene skal ikke påvirke Mathems kunder, og butikken vil fortsette som normalt. Rekonstruksjonen påvirker heller ikke Oda Norway og Oda Group Services.

Sentraliserer

– Dette gir oss mulighet til å gjennomgå selskapets kostnadsstruktur og gjøre nødvendige tilpasninger for å sikre at Mathem skal være økonomisk sunn og vellykket på lang sikt, sier Poad i pressemeldingen.

Ved å benytte seg av eksisterende automatisering i Larsboda, effektiviseres logistikkdriften betydelig for hele landet, noe som er en nøkkel for at Mathem skal bli selvfinansiert.

Sier opp 300

Selskapet har innledet forhandlinger med fagforeninger om oppsigelser i Göteborg og Malmö av totalt 300 ansatte ved lagervirksomhetene. Distribusjonsvirksomheten i regionene vil ikke bli berørt.

Sentraliseringen av lagerdriften starter i september og stenging av lagrene vil skje senest 31. oktober i Gøteborg og 30. november i Malmö.