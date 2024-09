Tørke, sterk vind og sykdom i de storproduserende landene Elfenbenskysten og Ghana sørget i april i år for å sende prisen på kakaobønner opp i over 12.000 dollar pr. tonn, det høyeste nivået noensinne.

Siden har utsikter til bedre vær og dermed større avlinger bidratt til å snu trenden. Tirsdag står november-kontrakten for kakaofutures i rundt 7.550 dollar pr. tonn, noe som tilsvarer en prisnedgang på omkring 38 prosent fra toppen. Sammenlignet med nivåene for et år siden snakker vi likevel om en dobling.

Les også Råvareprisene: Årets vinnere og tapere Det globale råvaremarkedet har vært volatilt i år, med prisene er likevel stort sett høye. Futures for appelsinjuice og kakao steg til rekordhøye nivåer i første halvår, men prisen på jernmalm har falt betydelig.

Anbefaler sveitsere

Prisfallet siden april har fått Barclays til å endre til «et mer konstruktivt syn» på to av de største, sveitsiske sjokoladeprodusentene, viser en oppdatering omtalt av Bloomberg.

Både Barry Callebaut og Lindt & Sprüngli får nå en «overvekt»-anbefaling. Førstnevnte spretter opp over 7 prosent på Zürich-børsen, fra sine laveste nivåer på syv år. Sistnevnte nøyer seg med 2 prosent oppgang.

«En prisøkning uten sidestykke for kakaobønner har gjort oss forsiktige med Barry Callebaut det siste året. Selv om prisene fremdeles er langt over historiske nivåer, har de falt betydelig fra toppen tidligere i år», skriver analytiker Alex Sloane ifølge nyhetsbyrået i oppdateringen.

Les også Kakaoprisen over 10.000 dollar Prisen på kakaobønner stiger tirsdag over 10.000 dollar pr. tonn. Det er en økning på over 390 prosent siden oktober 2022.

– Sjelden vekstaksje

Lindt & Sprüngli omtales av Barclays som «en sjelden vekstaksje» innen europeisk forbrukervareindustri.

«Lindt har konsekvent overgått resultatforventningene selv da kakaoprisene var på topp, og vi forventer at selskapet vil doble sin langsiktige markedsandel globalt. Prisfallet vil ytterligere lette kostnadspresset, noe som vil bidra til å forbedre marginene», skriver analytiker Warren Ackerman ifølge Bloomberg.

Elfenbenskysten og Ghana er verdens to største produsenter av kakao, og står samlet for over 60 prosent av den globale produksjonen. Blant andre store produsenter er Indonesia, Nigeria, Kamerun, Ecuador og Brasil.