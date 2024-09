Krise i Plantasjen – legger ned 14 butikker

22. august innledet Romerike og Glåmdalen tingrett en rekonstruksjonsprosess for Plantasjen Norge AS. Nå melder selskapet at 14 av selskapets 69 butikker i Norge bli stengt som en del av den pågående prosessen, og det vil også bli gjennomført nedbemanninger i enkelte sentrale funksjoner ved kontorene på Kongsvinger og Skedsmo.

Ambisjonen er å opprettholde driften i så mange av de resterende butikkene som mulig, men utfallet kan bli påvirket av videre forhandlinger i den pågående rekonstruksjonsprosessen. Plantasjen skriver i en pressemelding at selskapets nettbutikk også avvikles.

250 ansatte må gå

Innen utgangen av 2024 er det planlagt å redusere antallet ansatte i Plantasjen Norge med opptil 250 ansatte. Alle ansatte skal ha blitt informert om den videre prosessen.

– Dette er en tung beskjed å motta for de av våre dyktige ansatte som rammes av butikknedleggelsene. Samtidig er dette et nødvendig grep for å sikre Plantasjens fremtid i Norge, sier Jesper Lien, adm. direktør i Plantasjen.

Plantasjens innkjøps- og logistikkselskaper omfattes ikke av rekonstruksjonsprosessen og vil fortsette å operere som normalt. Det vil ikke være noen endringer for leverandører av varer til butikkene i Norge.

Økonomisk smell

I slutten av august meldte Plantasjen om en restrukturering som skulle omfatte butikknettverket, inkludert leieavtaler, og visse sentrale funksjoner i Sverige, Norge og Finland.

Plantasjen gikk på en kjempesmell i fjor etter å ha måtte gi store rabatter for å bli kvitt varelagre, og 2023 endte med et tap på over en halv milliard kroner.

Disse berøres

De 14 butikkene som er berørt av nedleggelse vil holde åpent for kunder frem til 23. desember 2024.

– Vi er trygge på at vi, gjennom denne prosessen, kan videreutvikle selskapet og opprettholde vår posisjon, sier Lien