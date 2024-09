Aksjen stupte etter stor FedEx-skuffelse

«Når de bommer så mye på førstekvartalstallene som de gjør, betyr ikke guiding noe lenger.»

Det sa Finansavisens Karl Johan Molnes om FedEx' 10-K-tall fra første kvartal i Økonominyhetene fredag.

FedEx hadde inntekter på 21,6 milliarder dollar (227 mrd. NOK) i løpet av første kvartal av regnskapsåret for 2025. Det er en marginal nedgang fra 21,7 milliarder i første kvartal av 2024.

Samtidig måtte selskapet se driftsresultatet falle til 1,08 milliarder dollar (11,30 mrd.). Det er en nedgang på hele 28 prosent sammenlignet med 2024-tallene på 1,49 milliarder dollar.



«Til tross for et utfordrende kvartal er vi fortsatt fokusert på å transformere nettverket vårt, å senke vår cost-to-serve, og å forbedre vår evne til å raskt tilpasse oss markedsdynamikker,» sa FedEx-sjefen Raj Subramaniam om tallene.

Resultatet etter skatt kom på 0,79 milliarder dollar, 27 prosent ned fra 1,08 milliarder i 2024.



Selskapet trekker frem at resultatet ble negativt påvirket av flere faktorer, blant annet lavere etterspørsel etter FedEx' ekspresslevering.

I løpet av kvartalet har kundene vridd seg bort fra FedEx' hurtige og dyre leveringtilbud, til billigere og saktere alternativer, skriver Reuters.

I første kvartal av 2025-året rapporterte selskapet en utvannet inntjening pr. aksje på 3,21 dollar – en nedgang på 24 prosent fra 4,23 dollar i fjor.

Reverserte forrige kvartal

I regnskapet for 2024 guidet FedEx inntekter på 20 til 22 dollar pr. aksje i 2025-perioden. Den gang da gikk aksjen opp opp 15 prosent i etterkant.

Denne gangen gikk det motsatt retning. I etterkant av tallene falt aksjen 13 prosent i etterhandelen torsdag.

Aksjen er nå på cirka samme nivå som før tallene før 2024s fjerde kvartal ble lagt frem.

I løpet av inneværende kvartal vil kontrakten FedEx har med sin største kunde, den amerikanske posttjenesten (USPS), utløpe. Inntektene fra USPS sto for 1,75 milliarder av FedEx' inntekter i regnskapsåret for 2024.

Kontrakten med USPS går ut 29. september og den fornyes ikke. Konkurrenten UPS har overtatt.

FedEx forventer at det vil ha en negativ effekt på regnskapsåret 2025 på 500 millioner dollar (5,2 mrd.).

I tillegg meldte Subramaniam om «svakere industriell etterspørsel,» hvor forsendelsene mellom produsenter og selskaper har falt. Industrisegmentet er FedEx' mest profitable segment.

Til tross for det svakere resultatet dryppet det likevel noe på aksjonærene.

I løpet av kvartalet gjorde FedEx tilbakekjøp av aksjer for 1 milliard dollar (10,5 mrd. NOK). Det økte kvartalsresultatet for inntjening pr. aksje med 3 cent. Selskapet meldte at det venter å kjøpe tilbake aksjer for 1,5 milliarder dollar i løpet av 2025. Selskapet har også 4,1 milliarder tilgjengelig for fremtidige tilbakekjøp.

Ved utgangen av første kvartal hadde FedEx 5,9 milliarder dollar på bok. Det tilsvarer 62 milliarder kroner.