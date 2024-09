LVMH, Kering og Hugo Boss presses alle ned på børs mandag etter at Bank of America har nedjustert anbefalingen for de tre luksusselskapene, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til Bloomberg.

I Paris er LVMH-aksjen mandag formiddag ned 1,1 prosent, og den forlenger med det kursfallet hittil i år til 19 prosent. Konsernet omfatter en rekke kjente merkenavn, som Louis Vuitton, Moët Hennessy, Dior, Givenchy, Fendi, Céline, TAG Heuer og Marc Jacobs.

Kering-aksjen er ned 2,6 prosent mandag, og ned 44 prosent så langt i år. Kering omfatter navn som Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta og Balenciaga.

Frankfurt-noterte Hugo Boss faller 5,9 prosent. Dermed er aksjen ned 46 prosent siden årsskiftet.

Ser lengre luksusnedgang

Anbefalingene for LVMH og Kering er nedjustert til «nøytral», mens anbefalingen for Hugo Boss er senket til «underperform».

Begrunnelsen fra meglerhuset er at nedgangen innen luksusvaresektoren vil fortsette inn i 2025, og at dette vil legge press på luksushusenes marginer og begrense veksten i driftsresultatet.

For hele sektoren har Bank of America senket estimatet for inntjeningen pr. aksje med 17 prosent, ifølge nyhetsbyrået.

Andre luksusaksjer opplever også børsfall etter storbankens nedjusteringer.

Burberry faller 3–4 prosent, Brunello Cucinelli er ned 2–3 prosent, Swatch faller 2 prosent, mens Hermès, Moncler og Richemont er ned rundt 1 prosent hver.

Stoxx Europe Luxury 10-indeksen er samtidig ned 0,4 prosent – og dermed ned 4,6 prosent hittil i år.