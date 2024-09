Levi Strauss & Co., kjent for sine ikoniske dongeriklær, annonserer at deres mål om å nå 10 milliarder dollar i årlige inntekter innen 2027 vil bli nedjustert.

Levi hadde en omsetning på 6,2 milliarder dollar i 2023, med en nettoinntekt på 250 millioner dollar, en markant nedgang fra året før.

Administrerende direktør, Michelle Gass, forklarte at selskapet fortsatt opplever press på kundene sine etter en lang periode med høy inflasjon.

– Industrien har også opplevd flere omveltninger siden Levi satt sine inntektsmål, sa Grass, til Financial Times.

Selskapets finansdirektør, Harmit Singh, indikerte at en ny tidslinje for inntektsmålet vil bli presentert om ett år.

Les også Kiwi får ny toppsjef Vegard Kjuus (51) er ansatt som administrerende direktør i Kiwi fra 1. januar. Han overtar for Jan Paul Bjørkøy (69), som går av med pensjon.

Dyrtid og høy rente gir vekst for billigkjedene Forbrukerne går til billigbutikkene når de har dårligere råd. Høyere rente og dyrtid har gitt vekst for lavpriskjeder, viser Virkes Handelsrapport for 2024.

Kjempekritisk til Feds dobbeltkutt – Hva tenkte de på, spør Yardeni Research om Feds store rentekutt forrige uke.

Utvider produktlinjene

Gass, som tok på seg jobben som Levi-sjef i fjor, har fokusert på å øke salget i egne butikker og utvide produktlinjene, som å inkludere andre «ikke-dongeri» produkter, skjørt og jumpsuits. Hun har også store planer om å åpne 500-600 nye butikker i Asia, Latin-Amerika og Europa de kommende årene. Levi har i dag rundt 1.200 butikker og omtrent like mange franchise utsalg.

Til tross for utfordringene har aksjekursen til Levi Strauss steget med 24,9 prosent hittil i år.

Forbrukertilliten stuper

Indeksen for forbrukertillit, som er et mål som viser hvordan amerikanske forbrukere tar stilling til økonomien akkurat nå, falt fra 105,6 i august til 98,73, viser ferske tall for september.

Det er den største nedgangen på én måned siden midten av 2021. Det var på forhånd spådd at indeksen ville ende på 104, skriver MarketWatch.

Amerikanske forbrukere er bekymret for arbeidsmarkedet i lys av den økende ledigheten, høye levekostnader etter flere år med vedvarende inflasjon og det kommende presidentvalget.

Forbrukertilliten, som har en tendens til å signalisere om økonomien blir bedre eller verre, er langt under det månedlige gjennomsnittet på 128 det siste året før utbruddet av pandemien i 2020.