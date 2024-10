Motehuset Ralph Lauren har torsdag steget til ny all-time high i USA etter at meglerhusene TD Cowen og Wells Fargo har oppjustert kursmålene for Ralph Lauren-aksjen, melder Nyhetsbyrån Direkt.

TD Cowen oppjusterer kursmålet fra 193 til 208 dollar, mens Wells Fargo høyner fra 175 til 195 dollar.

I 19-tiden norsk tid er Ralph Lauren-aksjen opp 3,5 prosent til cirka 196 dollar, som gir en oppgang på rundt 36 prosent så langt i 2024.

På det meste torsdag har aksjen vært opp 4,5 prosent til 197,83 dollar, som er dens nye toppnotering.

Les også Markant vekst for Ralph Lauren Det amerikanske motehuset slo både egne og analytikernes forventninger med inntektene og resultatet i regnskapsmessige første kvartal.

12 sier kjøp, én sier selg

Ifølge Reuters begrunner TD Cowen sin oppjustering med Ralph Laurens fokus på salg direkte til kundene, blant annet med forbedringer på selskapets egne nettsider, som vil kunne styrke salgsveksten.

Meglerhuset ser noe oppside for estimatene for både resultatene i andre kvartal og salget gjennom helåret, samt for marginestimatene.

12 av 20 meglerhus har en kjøpsanbefaling eller bedre for Ralph Lauren-aksjen, ifølge nyhetsbyrået. Syv sitter med en holdanbefaling, mens ett meglerhus opererer med salgsanbefaling. Mediankursmålet ligger på 195 dollar.