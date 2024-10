Global vekst for norsk moteprofil

Det snaut seks år gamle norske klesmerket Envelope1976 har hatt en jevn økning i omsetningen og tjent penger mer eller mindre fra start. I fjor omsatte selskapet for rekordhøye 18 millioner kroner, opp fra drøyt 16 millioner året i forveien. Resultat før skatt ble likevel kraftig barbert fra en million kroner i 2022 til bare 228.000 kroner i fjor.

– Først og fremst er jeg stolt av at Envelope1976 fortsatte å vokse i et utfordrende år, sier gründer og medeier Celine Aagaard, som startet bedriften for å oppfordre til et mer bærekraftig forbruk av klær.

Med på eiersiden har hun også motegründer Pia Nordskaug og komiker Morten Ramm.

Teamet bak: Celine Aagaard, Morten Ramm og Pia Nordskaug på fabrikkbesøk i Shanghai. Frans Graham

Aagaard forteller om et uforutsigbart marked og lavere omsetning internasjonalt, der en av de større kundene måtte igjennom finansiell restrukturering.

– Samtidig valgte vi å ha fokus på eksisterende kundebase og ikke ta større risiko enn vi kan håndtere, sier Aagaard.

Satser på sesongløse plagg

Selskapets lave resultat skal også skyldes vekstambisjoner.

– I 2023 ble flere planlagte, nye stillinger besatt som et ledd i dette. Regnskapet er belastet med en ikke ubetydelig tapsføring av fordringer på en internasjonal kunde, samt dessverre noen norske konkurser.

Aagaard forteller at de har tatt noen strategiske valg som “forhåpentligvis vil skape vekst og samtidig også løfte merkevaren”.

For motemerket har ambisjoner om å erobre verden, og er nå å finne i rundt 36 utsalgssteder. Blant annet har Vein i Hong Kong fått første levering, og kommende kolleksjon skal lanseres i flere nye byer i Europa.

I tillegg lanseres Envelope1976 flere steder her hjemme, som på Høyer i Stavanger, Sandefjord og Sjølyst, samt helt nord i Spitsbergen på Svalbard. Selskapet flyttet nylig kontor, studio og showroom til Majorstuen og åpnet en “Studio Store” i Sorgenfrigaten 17 i hovedstaden. Samtidig består deres konseptbutikk i Operagaten 75.

Modell: Gustav Magnar Witzøe var blant modellene som viste frem Envelope1976s nye høstkolleksjon på Oslo Fashion Week i august. Her fra deltagelsen hans på Met-gallaen i New York. Foto: CJ Rivera/NTB

Svak krone skaper hodebry

Envelope1976 har akkurat lagt Oslo Runway bak seg, med en storslått motefremvisning i Kulturkirken Jakob ved Akerselven i Oslo, der milliardærarving Gustav Magnar Witzøe var blant modellene på catwalken. En lang rekke norske kjendiser og influencere var blant publikummerne, som John Carew, Jenny Skavlan, Bertine Zetlitz og Bård Ylvisåker, for å nevne noen få.

Der ble høstkolleksjonen lansert, med ullkåper, ny strikk og tyllkjoler.

– Denne høsten lanserer vi også en ny kategori sammen med våre saueskinnsjakker som skal holde føtter varme både inne og ute i høstmørket. Det gleder vi oss veldig til. Om et par uker reiser vi til Paris der vi gjør siste innsalg av neste sommer, og skal møte nye kunder i vårt showrom, sier Aagaard.

Valgte norsk: Gossip Girl-stjernen Kelly Rutherford har delt bilder med mote fra Envelope1976 på sine sosiale medier. Skjermdump: Kelly Rutherford via Instagram

– Hvordan er 2024 så langt økonomisk?

– Markedet er fortsatt krevende for bransjen. Svekket norsk valuta byr også på utfordringer. I tillegg tar det tid å kompensere for bortfall av internasjonale kunder. Omsetningen i Norge har økt de siste årene, og merkevaren står sterkt. Vi setter vår lit til at omsetningen i andre halvår vil gi en boost til resultatet.

Satsingen globalt ser uansett ut til å bære noen frukter. Store, internasjonale kjendiser har lagt sin elsk på det norske motemerket. American Pie-stjernen Mena Suvari, Gossip Girl-stjernen Kelly Rutherford, den tyske moteprofilen Leonie Hanne og Vogue-redaktør Martina Bonnier er noen av trendsetterne som er sett iført selskapets kreasjoner.