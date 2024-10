Christiania Glasmagasin legger ned butikker

– Omsetningen av varer øker mer på nett, sier Atle Brynestad, som eier Christiania Glasmagasin, til Dagens Næringsliv.

Christiania Glasmagasin omsatte for 332,6 millioner kroner i fjor og fikk et driftsresultat på minus 27,2 millioner. I 2022 hadde de et overskudd på to millioner kroner.

Brynestad sier at de nå vil legge ned flere av sine 43 butikker.

– Det er muligens kun seks til åtte butikker i netto avgang gjennom de neste to-tre årene, sier han.

Samtidig vurderes det å etablere nye fysiske butikker på rundt ti steder.