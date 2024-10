Red Bull omsatte for netto 10,6 milliarder euro i 2023, melder Bloomberg og viser til dokumenter som ble sendt til østerrikske finansmyndigheter tirsdag. Omsetningen steg dermed 9 prosent fra året før, mot over 20 prosent i de to foregående årene.

Selskapet forklarer ifølge nyhetsbyrået den svakere topplinjeveksten med økt konkurranse i USA.

Utbyttebrems

Samtidig økte kostnadspresset, ettersom 2023-resultatet etter skatt kom inn på 1,7 milliarder euro, opp 3,1 prosent fra året før.

For eierne slo dette ut i de laveste utbetalingene (utbytter/bonus) siden 2019.

Samlet ble 810 millioner euro utbetalt i utbytte for det første hele regnskapsåret etter at gründer Dietrich Mateschitz gikk bort. Mark Mateschitz, som arvet farens 49 prosents eierandel, fikk dermed 395 millioner euro, mens resten – 415 millioner euro – gikk til den japanske Yoovidhya-familien. Av dette igjen gikk 3,2 millioner euro til Chalerm Yoovidhya, som eier 2 prosent av Red Bull personlig.

Hemmelighold

For første gang siden 2018 får Mateschitz-familien ikke utbetalt noen bonus, påpeker Bloomberg, og viser til en note i det østerrikske foretaksregisteret.

Utbyttene og bonusene til aksjonærene tok av først i 2020 med 1,2 milliarder euro, før det toppet seg med 1,5 milliarder euro i 2021 og falt til 984 millioner euro i 2022.

Red Bull, som er kjent for å markedsføre sine koffeinholdige energidrikker gjennom sportsponsorater, har en policy om ikke å påta seg gjeld og er hemmelighetsfulle om virksomheten ellers. Dokumentasjon sendt inn til finansmyndighetene er dermed et av få innblikk offentligheten får i selskapet.