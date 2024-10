Støtt Rødt i kampen for mer konkurranse

Debattinnlegg: Sven O. Hegstad, Harvard MBA og investor

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen foreslår å brekke opp oligopolet i dagligvarebransjen for å oppnå lavere matvarepriser. De tre største aktørene, NorgesGruppen, Coop og Rema 1000, har til sammen 97 prosent markedsandel. Trygve Hegnar mener det er bedre å eliminere tollregimet for matvarer. Dette vil redusere matvareprisene vesentlig mer og raskere.

Hegnars alternativ med å fjerne tollregimet for matvarer synes politisk langt vanskeligere

Sven O. Hegstad. Foto: Privat

Det er gledelig at Rødt ønsker å fremme mer konkurranse i dagligvaresektoren. Hva kan være årsaken? Partiet kunne ha ønsket å statliggjøre de tre ledende aktørene. Men Rødt har tilsynelatende også latt seg influere av markedskreftene.

Den viktigste årsaken til sterk økonomisk vekst etter andre verdenskrig har vært fri konkurranse, som stimulerer til kreativitet, effektivitet og lønnsomhet i alle ledd.

Planøkonomier fallerer på grunn av ineffektivitet og korrupsjon. Markedsøkonomier kan også oppleve tilbakegang, som regel forårsaket av brist på regulering og grådighet.

Hegnars alternativ med å fjerne tollregimet for matvarer synes politisk langt vanskeligere. Selvforsyningsgrad, kulturlandskap og distriktspolitikk er alle temaer som anvendes for å beholde tollregimet, selv om det slett ikke er sikkert at dette er gode argumenter.

Selvforsyningsgraden er lav i mange andre kritiske samfunnssektorer som militæret, helse med vaksiner og medisiner, etc. uten at dette oppleves som en krise. Sysselsetting er i realiteten kanskje det viktigste argumentet, og ikke selvforsyningsgrad. Når det gjelder kulturlandskap, kan det være mulig, i deler av landet, å gi direkte støtte til å holde mark åpen, slik de gjør i Sveits.

Distriktspolitikk er mye mer enn landbrukspolitikk, så en får være forsiktig med å støtte den ene på bekostning av alle andre. Landbrukspolitikk og tollregime er komplekst, følelsesladet og politisk vanskelig å reformere.

Mot ovennevnte bakgrunn: Hva er mest realistisk? Å brekke opp oligopolet eller å fjerne tollregimet som holder matvareprisene på et høyt nivå?

Når selv Rødt tar et initiativ til å øke konkurransen i dagligvaresektoren, burde det være gode muligheter for å oppnå flertall for dette på Stortinget. Både de borgerlige partiene og Arbeiderpartiet har historisk vært langt mer markedsliberale enn Rødt. Derimot synes det for tiden å være politisk umulig å fjerne tollregimet for landbrukssektoren.

Støtt Rødt i denne saken. Mobiliser enighet på Stortinget og gi Konkurransetilsynet ressurser og plan for å brekke opp oligopolet i dagligvaresektoren.

Sven O. Hegstad

Harvard MBA og investor