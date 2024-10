I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at Kid viser sterk vekst i Norge, med en 7 prosent økning i like-for-like-inntekter på årsbasis, over meglerhusets estimat på 5 prosent.

Samtidig underpresterte Hemtex i Sverige med et inntektsfall på 3,5 prosent, men det ventes forbedringer i fjerde kvartal, delvis grunnet et svakere marked i Estland og tøffe sammenligninger fra fjoråret. Arctic Securities opprettholder sin kjøpsanbefaling på Kid med kursmål 170 kroner og ser flere vekstinitiativer og et bedre detaljhandelsmarked i 2025, spesielt i Sverige etter forventede rentekutt.

Analysefakta Aksje: Kid Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 170 (170)

Arctic Securities estimerer et driftsresultat på 144 millioner og bruttoinntekter på 555 millioner kroner for Kid i tredje kvartal 2024, tilsvarende en margin på 62,5 prosent. Trondsen fremhever at nøkkeldriverne for vekst inkluderer butikkekspansjoner og nye produktkategorier som nå utgjør rundt 13 prosent av selskapets inntekter.

Testfasen for en lavrisiko-utvidelse til Europa starter i Tyskland i 2025, noe Trondsen mener gir ytterligere oppsidepotensial i aksjen som verdsettes til 13,9x 2025 P/E.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.