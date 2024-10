I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at Europris har en attraktiv risiko- og avkastningsprofil, men at det er få kortsiktige katalysatorer.

Hun forventer at driftsresultatet (ebit) for tredje kvartal vil være i tråd med konsensus, med en lik butikkvekst på 3 prosent i Norge, sammenlignet med 1 prosent i andre kvartal, støttet av detaljhandelsdata.

ÖoB vil fortsatt ha et driftsresultattap, og omstillingen av selskapet vil trolig ta tid, skriver hun. Med en prisinntjeningsmultippel (PE) for 2025 på 12-gangeren, som er lavere enn tilsvarende selskaper, gjentar Trondsen kjøpsanbefalingen og kursmålet på 76 kroner pr. aksje, men påpeker at en bedring i detaljhandelsmarkedet i Sverige i 2025 kan være en potensiell oppside.

Analysefakta Aksje: Europris Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 76 (76)

Trondsen anslår at Europris vil rapportere inntekter på 3.280 millioner kroner i tredje kvartal, med et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 444 millioner kroner og et driftsresultat på 177 millioner kroner, noe som er i tråd med konsensus.

Hun påpeker videre at konkurrenter som Temu, Shein og TikTok ikke forventes å ha en vesentlig påvirkning på Europris' inntekter, ettersom over halvparten av selskapets omsetning kommer fra mindre konkurranseutsatte forbruksvarer.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.