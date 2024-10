Kraftig Sveits-smell: Største fall hittil i år

Sveits’ klokkeeksport falt kraftig i september. Nedgangen på 12,4 prosent til en samlet verdi på 2,1 milliarder sveitsiske franc er den største hittil i år, melder den sveitsiske klokkebransjens egen forening, FH. 2,1 milliarder franc tilsvarer cirka 26,6 milliarder kroner.

Nedgangen ble drevet av betydelige fall i Kina og Hongkong. Disse markedene sto for to tredjedeler av eksportnedgangen, ifølge FH.

Kina-eksporten ble halvert i september, med et fall på 49,7 prosent. I Hongkong var fallet på 34,6 prosent.



USA befester posisjonen

Eksporten til Storbritannia, det tredje største markedet, falt 10,7 prosent til 150,5 millioner franc. Eksporten til Japan og USA økte imidlertid med 2,0 og 2,4 prosent til 173,0 og 353,0 millioner franc.

USA befester dermed posisjonen som det ledende markedet for sveitsiske klokker, som landet har hatt siden 2021, da det gikk forbi Kina.

Eksporten til Europa generelt omtales som mindre bekymrende, med en samlet nedgang på 3,4 prosent, hjulpet av økninger på 5-6 prosent til Tyskland og Spania.



Samlet i år er eksporten av sveitsiske ur nå ned 2,7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Fall i alle prisklasser

Ifølge FH preges eksporttallene også av en markant nedgang for stålur. Verdien sank 19,0 prosent, og antallet var ned 21,1 prosent.

Klokker laget av edlere metaller så dessuten en verdinedgang på 9,1 prosent.



Nedgangen i september var forøvrig synlig i alle prisklasser. Ur til under 500 franc – cirka 6.300 kroner – hadde en eksportnedgang på 20,8 prosent målt i verdi, mens de til mellom 500 og 3.000 franc så et fall på 33,0 prosent. Ur til over 3.000 franc – cirka 38.000 kroner – hadde derimot et fall på mer beskjedne 7,3 prosent fra september i fjor, ifølge FH.