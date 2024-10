I en analyse fra SEB skriver analytiker Håkon Fuglu at han har moderate forventninger til Europris før rapporteringen av tredje kvartal 2024, med et anslått driftsresultat (EBIT) på 180 millioner kroner, tre prosent over konsensus.

Selv om kortsiktig svakhet forventes fra Öob, tror analytikeren at Europris vil prestere godt i andre halvår, støttet av sterkere detaljhandel i Norge.

Analysefakta Aksje: Europris

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 89 (90)

Fuglu beskriver risk/reward-forholdet som attraktivt, og påpeker at markedet tillegger lite verdi til Öobs potensial. Kjøpsanbefalingen opprettholdes, samtidig som han nedjusterer kursmålet fra 90 til 89 kroner.

For tredje kvartal anslås et driftsresultat på 180 millioner kroner for konsernet, ned 23 prosent på årsbasis. Öob ventes å gi et negativt driftsresultat på minus 46 millioner kroner.

Fuglu nedjusterer sine driftsresultatprognoser (EBIT) for årene 2024-2026 med henholdsvis seks prosent, fire prosent og to prosent, hovedsakelig grunnet justeringer i bruttofortjeneste og kostnadsvekst for Öob.

Tirsdag omsettes aksjen for 68,75 kroner, ned 0,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.