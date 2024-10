Schibsted kvitter seg med selskaper

Schibsted ønsker å kvitte seg med dets porteføljeselskaper som ikke anses for å være en del av dets kjernedrift. Blant annet ryker flere av dets sammenligningstjenester ut av porteføljen.

Dermed vil Schibsted nå igangsette prosessen om å trekke seg ut av Lendo Group, som inkluderer Lendo, Comprice og Mybanker. I tillegg skal Prisjakt selges. Ifølge planen er også arbeidsmarkedsplassene i Danmark og Sverige til salgs.

Schibsted-sjef Christian Printzell Halvorsen sier porteføljeslankingen er del av selskapets strategi om å forenkle og konsentrere Schibsteds fokus. Han sier stegene er et steg mot å strømlinjeforme Schibsted og dets portefølje.

– Vi forventer å igangsette salgsprosessene i løpet av de neste ni månedene, sier Schibsted-sjefen.



Schibsted Marketplaces planlegger også for selge seg ned i brorparten av sin venture-portefølje, ifølge meldingen.

Marketplace-delen skal jobbe mot å forsterke sin ledende posisjon innenfor jobbmarkedet i Norge. En effekt av dette er at selskapet stenger ned Blocket Jobb og JobbSafari i Sverige. I Finland ser Schibsted an muligheten for å trekke seg ut av arbeidsmarkedsplassen, Oikotie Jobs.

Schibsted skriver det vil komme med en oppdatering på selskapets strategiske og finansielle mål på kapitalmarkedsdagen den 19. november.