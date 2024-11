I en ny analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Henriette Trondsen at Europris’ resultat for tredje kvartal viste en positiv utvikling i Norge, mens driftsresultatet fortsatt er negativt i Sverige.

Analysefakta Aksje: Europris

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 76 (76)

Europris Norge rapporterte en omsetningsvekst på 2,9 prosent på sammenlignbar basis, med en lavere bruttomargin på grunn av kampanjesalg og en svakere krone, noe som delvis ble kompensert av reduserte driftskostnader.

For fjerde kvartal har selskapet tilstrekkelig med lagerbeholdning for julehandelen, noe som kan bidra positivt til resultatutviklingen.

Trondsen mener det er for tidlig å se noen forbedring for ÖoB, men peker på betydelig oppsidepotensial på sikt dersom tiltakene med å modernisere butikker og endre produktmiksen lykkes. Hun opprettholder kjøpsanbefalingen på Europris, og opererer med et kursmål på 76 kroner.

Fredag omsettes aksjen for 67 kroner, ned 1,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.