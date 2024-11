Marius Borg Høiby vant plakat-strid mot Universal

– Høiby har ikke samtykket til selve fotograferingen, eller til at bildet gjengis offentlig i lanseringen av Marsteins debutalbum, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett, skriver TV 2 og VG..

I kjennelsen vises det også til en sangtekst på artistens album hvor Høiby-saken omtales med flere strofer.

– Høiby viser til at sangteksten inneholder alvorlige beskyldninger, og opplever det som krenkende å inngå ufrivillig i en reklamekampanje for et musikkalbum som inneholder nedsettende omtale av både hans mor og ham selv, heter det videre.

Høibys advokat, Øyvind Bratlien, minner om at Høiby er under et mediepress.

– Mediestormen mot Marius Borg Høiby har vart lenge. For ham har det tidvis vært ekstremt, skriver Bratlien i en tekstmelding til TV 2 og VG.