Mulig konsolidering i luksussektoren

Svært høy lønnsomhet tiltrekker seg typisk nye konkurrenter, noe som i sin tur senker marginene til mer normale nivåer. I sektorer som sliter får man den motsatte utviklingen, med konsolidering og fjerning av kapasitet.

Fenomenet var synlig mandag, da Burberry-kursen steg med nesten 6 prosent. Oppturen skyldtes rykter om at Moncler vurderer å by på den britiske klesprodusenten, som er best kjent for sine luksuriøse frakker. Burberry prises til 11,3 ganger det seneste årets inntjening, mens Monclers P/E er 22,1. Aksjene har hittil i år svekket seg med henholdsvis 40 og 10 prosent.

Utrolig nok har STMicroelectronics gjort det enda verre, med en nedtur på 45 prosent siden nyttår – inkludert 3 prosent mandag, etter at Morgan Stanley endret sin anbefaling fra «nøytralvekt» til «undervekt». Særlig utgjør bilsektoren et problem, med store komponentlagre og hard konkurranse blant leverandørene. Banken regner med at den europeiske halvlederprodusentens omsetning vil fortsette å falle i regnskapsåret 2025 og ser fremdeles for mye optimisme rundt selskapet.

I USA kom det et resultatvarsel fra Marriott International. Hotelloperatøren nedjusterte sin prognose for årets inntjening fra 9,23-9,40 til 9,19-9,27 dollar per aksje. Årsaken er elendig etterspørsel i Kina. I tredje kvartal sank inntekten per tilgjengelig rom i landet med 8 prosent, mens den sto på stedet hvil i USA og Canada. Bedriftsmarkedet var derimot et lyspunkt, med en vekst på 10 prosent. Ved firetiden var Marriott-kursen ned med 2 prosent.

For øvrig er investorenes fokus på tirsdagens amerikanske presidentvalget og torsdagens Fed-møte. De ferskeste spørreundersøkelsene viser at både Kamala Harris og Donald Trump har rundt 48 prosent oppslutning, så her er det fremdeles for tidlig å spå et bestemt utfall. Det er derimot 96 prosent sannsynlig at sentralbanksjef Jerome Powell kommer til å senke styringsrenten med et kvart prosentpoeng, basert på prisingen av rentederivater.