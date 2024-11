Black Week nærmer seg – nå starter julehandelen for alvor

Shoppingfenomenet som kom til Norge i 2010 er dermed også blitt en slags offisiell start på årets julehandel også i Norge, slik som i opprinnelseslandet USA.

I en undersøkelse Norstat har foretatt for Virke – handels- og tjenestenæringenes hovedorganisasjon, kommer det fram at 27 prosent av oss kommer til å handle under Black Week i slutten av måneden, og at 62 prosent skal handle julegaver.

– Julehandelen begynner under Black Week. At så mange som 62 prosent oppgir de skal handle julegaver under Black Week, kan tyde på at mange planlegger kjøpene sine nøye og starter tidlig, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, i en pressemelding.

I undersøkelsen fra Norstat kommer det også frem at nordmenn i gjennomsnitt vil bruke 4.800 kroner i butikkene under Black Week. Stadig flere benytter netthandel under kampanjen.

Mest populære kategori er elektronikk, som 55 prosent av forbrukerne planlegger å bruke pengene sine på. Klær og sko følger tett etter, med 47 prosent, mens 28 prosent planlegger å kjøpe sports- og fritidsutstyr.

– Black Week har utviklet seg til å bli en av årets viktigste handleuker, sammen med de to ukene før jul, sier Hammerstad.

Handleuken er dog noe omstridt her i landet, selv etter 14 år, og flere butikker velger å ikke være med på kampanjen.

I år er Black Friday 29. november.

(NTB)