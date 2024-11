Flere permitteringer i byggevarebransjen

Byggevarekjedene Mestergruppen og Byggmakker har måttet permittere ansatte i år, mens Optimera har gjort «bemanningstilpasninger», ifølge bygg.no.

Byggmakker har permittert «titalls personer» hittil i år, mens Mestergruppen opplyser at de har hatt under ti permitteringer totalt i år. I tillegg har det vært en naturlige avganger og tidligere ansatte som ikke er blitt erstattet.

Alle tre peker på et krevende marked for byggevarebransjen og byggnæringen over tid. Også i 2022 og 2023 måtte flere kjeder si opp og permittere ansatte.

(NTB)