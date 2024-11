Reising er inn, luksus er ut

De fleste europeiske børsindeksene sank fredag. Det gikk særlig dårlig med Gucci-eieren Kering og motehuset Burberry, som begge fikk kursfall på 6-7 prosent.

Nedturen skyldtes delvis at sveitsiske Richemont, som eier Cartier og andre luksusmerker, meldte at omsetningen i tredje kvartal ble 1 prosent lavere enn i samme periode året før. Hovedårsaken var elendig etterspørsel i Kina, noe vi også hører fra andre aktører i segmentet. Topplinjen var likevel en hårsbredd bedre enn ventet, mens lønnsomheten skuffet noe. Ledelsen betviler dessuten at det kinesiske markedet blir bedre med det første.

I motsatt ende av avkastningsspekteret fant vi International Airlines Group, som fikk et kursløft på 7 prosent. I motsetning til Richemont kunne IAG fortelle at etterspørselen fremdeles er sterk, og topplinjen bedret seg med 8 prosent i tredje kvartal. Driftsresultatet økte samtidig med 15 prosent, noe ledelsen tilskrev sin geniale strategi og fremragende «omdannelse» av konsernet. Toppsjefen tilføyde at også fjerde kvartal ligger an til å bli bra. IAG er best kjent som eieren av British Airways, men konglomeratet inkluderer også Aer Lingus, Iberia, Vueling og Level.

I USA har feststemningen etter Trumps valgseier dabbet av, og ved firetiden var S&P 500 knapt opp. For Airbnb ble nedturen imidlertid på mer enn 8 prosent. I tredje kvartal oversteg inntektsveksten på 10 prosent konsensusestimatet med en hårsbredd, men inntjeningen på 2,13 dollar per aksje bommet med 1 cent. For fjerde kvartal spår ledelsen en topplinje på 2,39-2,44 milliarder dollar, mot ventet 2,42 milliarder dollar.

At selskaper straffes hardt for relativt gode resultater viser at optimismen i markedet er blitt i høyeste laget. Dette gjenspeiles også i svært generøse multipler. For S&P 500 er Shillers P/E, som måler prisingen i forhold til en tiårig inflasjonsjustert snittinntjening, nå 38,1 – nær det høyeste nivået siden november 2000, kort tid etter at dotcom-krakket begynte.