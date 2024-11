Kina går mot tidenes handelsoverskudd

Kinas handelsoverskudd er i ferd med å nå nok et nytt rekordnivå, på nær 1.000 milliarder dollar. Det setter dem på kollisjonskurs med flere av verdens største økonomier, og vil ikke minst være et provoserende punkt for USAs nyvalgte president Donald Trump, skriver Bloomberg.

Handelsoverskuddet, som vil si differansen mellom verdien på landets eksport og import, vil nærme seg 1 billion, eller 1.000 milliarder dollar innen året er omme, ifølge Bloombergs utregninger. Overskuddet har nådd 785 milliarder dollar i årets ti første måneder, som er en økning på hele 16 prosent fra 2023.

«Veksten i kinesiske eksportvolumer er enorm, spesielt med tanke på fallende eksportpriser. Vi ser nok en gang en historie på vekst gjennom eksport», skriver økonom Brad Setser, i den innflytelsesrike tenketanken Council on Foreign Relations, på X.

Landet har i lang tid tydd til eksport for å kompensere for svak innenlands etterspørsel. Først nå nylig har Beijing presentert stimulerende tiltak for å snu utviklingen.

Møter motstand

Overskuddet i oktober var det tredje største i landets historie, rett under juni. Målt i kinesiske yuan nådde tallet 5,2 prosent av nominell BNP i årets første ni måneder. Det er det høyeste siden 2015.

Totalt har nå Kina et handlesoverskudd mot hele 170 nasjoner, det høyeste tallet siden 2021.

Den økende skjevheten har møtt motsatt hos flere nasjoner. Allerede har EU og flere sør-amerikanske land innført tariffer på kinesiske varer som stål og elbiler. Det skjer samtidig som president Trump har lovet samme medisin på import til USA.

Handelsoverskuddet mot USA økte 4,4 prosent mot samme periode i fjor. Økningen var på 9,6 prosent med EU, og hele 36 prosent med de 10 ASEAN-landene i Sørøst-Asia, deriblant Indonesia, Vietnam, Myanmyr og Singapore.

Mot India har landet et overskudd på 85 milliarder dollar, over dobbelt så høyt som i 2019.