Ikke la Black Friday bli blåmandag

Gjestekommentar: Vilde Sinding Engan og Sarah Haugvad Andresen, advokater i Arntzen de Besche Advokatfirma

Med Black Friday rett rundt hjørnet, står bedrifter klare til å markedsføre årets beste tilbud, samtidig som Forbrukertilsynet vil følge nøye med på om reglene for salgsmarkedsføring blir fulgt. Black Friday gir Forbrukertilsynet mulighet til å synliggjøre regelverket og øke bevisstheten gjennom streng håndheving. Bedrifter som bryter reglene risikerer bøter og potensielt omdømmetap.

I år kan strengere regler bety enda høyere bøter for overtredelser

Vilde Sinding Engan. Foto: Arntzen de Besche

Sarah Haugvad Andresen. Foto: Arntzen de Besche

Reglene for salgsmarkedsføring rettet mot forbrukere ble skjerpet 1. oktober 2023, og legger blant annet strengere føringer for bruk av «førpris» og «kundeanmeldelser». Målet var å gi forbrukere et mer reelt bilde av faktisk prisfordel og kvalitet. Nyere undersøkelser fra Prisjakt og Opinion viser likevel svekket tillit til tilbudspriser blant norske forbrukere.

Etter ett år med veiledning om de nye reglene ser vi at det fortsatt er usikkerhet og manglende kunnskap blant mange aktører. Gjentatte eller alvorlige brudd kan gi en bot på opptil 4 prosent av årlig omsetning eller 25 millioner kroner.

Forbrukertilsynet har tidligere vist stor interesse for villedende markedsføring under Black Friday, og ila i 2022 BliVakker, Blush og Coverbrands overtredelsesgebyrer på til sammen 5,2 millioner kroner. I år kan strengere regler bety enda høyere bøter for overtredelser. Vi anbefaler derfor at virksomheter intensiverer arbeidet med å sikre overholdelse av reglene for salgsmarkedsføring før årets kommende salgskampanjer. Ledere i bedrifter som markedsfører salg inn mot Black Friday bør derfor stille noen kontrollspørsmål internt: Følger vi reglene? Har vi gode svar dersom Forbrukertilsynet banker på døren? Risikerer vi at noen av våre konkurrenter tipser Forbrukertilsynet om vår kampanje?

Næringsdrivende som markedsfører en prisnedsettelse, må opplyse om varens laveste pris de siste 30 dagene før markedsføringen.

Vårt inntrykk er at Forbrukertilsynet gjennom det siste året har justert sin tolkning av sentrale krav i det nye regelverket, noe som har skapt løpende behov for veiledning i bransjen.