Kid økte i tredje kvartal inntektene med 6,7 prosent til 886,9 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

I samme periode i året før var inntektene på 830,9 millioner kroner.

EBITDA endte på 236,4 millioner kroner, ned fra 241,1 millioner i tredje kvartal 2023.

Segmentet Kid Interiør sto i perioden for 562,9 millioner kroner av konsernets inntekter, opp fra 517,8 millioner ett år tidligere. Hemtex omsatte for 324,0 millioner kroner, mot 313,1 millioner i tredje kvartal i fjor.

Styret i Kid har nå besluttet et halvårsutbytte på 3,00 kroner pr. aksje. På samme tid i fjor var utbyttet på 2,75 kroner pr. aksje.

– Vi er fornøyde med å kunne presentere nok et sterkt kvartal for Kid Group, som når all-time high inntekter på 886,9 millioner kroner. Veksten tilskrives i hovedsak vår kontinuerlige kategori- og omnichannel-utviklingstiltak, samt prosjektinitiativer i butikkene, sier Kid-sjef Anders Fjeld.

For knappe to uker siden ble det kjent at Fjeld slutter som Kid-sjef etter seks år. Hans skal ta over sjefsstolen i Bjørn Rune Gjelstens Sport Holding.