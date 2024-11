Arctic Securities:

I en analyse fra Arctic Securities med tittelen «Julekostnadene kom tidlig i år», skriver analytiker Henriette Trondsen at hun har nedjustert kursmålet på Kid fra 170 til 160 kroner, med en gjentatt kjøpsanbefaling.

Dette kommer etter selskapets rapport for tredje kvartal, som viste høyere driftskostnader enn forventet, noe som resulterte i et driftsresultat 17 prosent under estimatene. Enkelte kostnader, som bonusavsetninger og logistikkutgifter knyttet til tidlige juleforberedelser, er tilknyttet timing mellom kvartaler og forventes å avta, ifølge Trondsen.

Analysefakta Aksje: Kid Meglerhus: Arctic Securities Kursmål: 160 (170) Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Hun mener at Kid fortsatt er godt posisjonert for vekst, med et positivt salgsmomentum, særlig i Hemtex, og forventninger om en sterkere detaljhandelssektor i Sverige i 2025. Fremover vil Kid åpne fem nye butikker i fjerde kvartal, inkludert tre større «Extended»-butikker. Nye produktkategorier som møbler har bidratt betydelig til inntektsveksten og utgjør nå omtrent 13 prosent av selskapets inntekter, skriver hun.

SEB:

I en analyse fra SEB, med tittelen «Vekst kommer ikke gratis», skriver analytiker Håkon Fuglu at driftskostnader i tredje kvartal overskygget Kid Interiør sin inntjening, og at selskapets vekststrategi innebærer høyere kostnader.

Selskapet rapporterte et driftsresultat på 118 millioner kroner, som var 17 prosent under konsensus og ned 15 prosent på årsbasis, hovedsakelig grunnet en kostnadsvekst på 40 millioner kroner, hvor blant annet valuta- og logistikkostnader påvirket tallene.

Imidlertid forventes disse kostnadene ikke å fortsette inn i fjerde kvartal. Bruttomarginen var i tråd med konsensus, opp sju prosent på årsbasis til 551 millioner kroner. Kid annonserte også et halvårlig utbytte på 3 kroner pr. aksje, 17 prosent lavere enn estimatene.

Analysefakta Aksje: Kid Meglerhus: SEB Kursmål: 180 (186) Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

SEB beholder sin kjøpsanbefaling for Kid, men reduserer kursmålet fra 186 til 180 kroner som følge av høyere kostnader, selv om forventningene til bruttomarginen forblir uendret. SEB ser på aksjefallet etter CEO-skiftet som en kjøpsmulighet, med anslag om en EPS-vekst på 20 prosent i 2025.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.