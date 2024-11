Den svenske betalingsløsningen Klarna er klar for børsnotering og har rettet blikket mot New York-børsen, melder CNBC. Onsdag bekreftet selskapet at de har levert inn dokumenter til det amerikanske tilsynet SEC. Imidlertid har ikke Klarna fastsatt hvor mange aksjer som vil tilbys eller prisklassen for noteringen. Heller ikke tidspunkt er blitt avklart.

– I mine øyne er den største risikoen ved børsnoteringen kompensasjonen, sier Klarna-sjef Sebastian Siemiatkowski.

Analytikere har nylig verdsatt selskapet til rundt 15 milliarder dollar, et betydelig fall fra verdsettelsen på 46 milliarder dollar under pandemien.

Et tap for de europeiske børsene

Klarnas valg om å gå på børs i New York istedenfor på hjemmebane, er et hardt slag for de europeiske børsene.

London-børsen er blant de europeiske børsene som har innført reformer for å gjøre Storbritannia til et mer attraktivt marked for teknologiselskaper. London-børsen gir muligheten for gründere til å utstede aksjer med dobbel klasse slik at gründerne får beholde kontrollen over selskapets retning.

Imidlertid sa Siemiatkowski i 2021 at Klarna sannsynligvis ville gå på børs i USA snarere enn Storbritannia, ettersom USA er et område selskapet ønsker å styrke Klarna-merkevaren i.