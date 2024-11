Power saksøkes for ovnkopiering

Mill International og Power har siden 2013 hatt en forretningsforbindelse. Nå har Mill saksøkt Power Norge for å ha kopiert deres varmeovner, ifølge DN.

«Produktene er så like at det kan ikke forventes at omsetningskretsen skal kunne se forskjell på Mills originalprodukter og Powers etterligningsprodukter», uttaler Mill i en kjennelse fra Ringerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm.

Det skal omhandle brudd på en paragraf i designloven, og to paragrafer i markedsføringsloven. Det ble begjært en midlertidig forføyning, hvor Power ikke skulle få importere, markedsføre eller selge de kopianklagede ovnene. I tillegg skal Power trekke tilbake sine ovner fra det norske markedet, melder avisen.

Power på sin side hevder sin uskyld.

– Vi mener vi har laget en rimelig og god ovn med vår egen merkevare Point, som fortjener en plass på markedet. Det skal vi få frem i saksgangen, sier kommunikasjonsansvarlig i Power, Silje Ensrud.