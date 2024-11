Nesten ingen vil ha Trumps klokker

20. januar skal Donald Trump tre inn i sin andre presidentperiode etter å ha gjort et brakvalg. Det har imidlertid ikke gitt stor uttelling på salget av den eksklusive klokkekolleksjonen Trump lanserte i september i samarbeid med det sveitsiske klokkefirmaet Montrichard.

Ifølge Bloomberg er nemlig bare om lag 10 prosent av klokkemodellene til 100.000 dollar solgt.

Nå sikter Montrichard på å øke markedsføringen for å få solgt flere klokker.

«Vi jobber med en ny nettside og lignende for å promotere og pushe det mer,» kommenterte bransjeveteran David Gouten, som er ansatt av Montrichard for å lede satsingen, til avisen.

Trump-merch

Klokkekolleksjonen er bare én av mange av Trumps ideer for å tjene penger på å selge Trump-merkevarer. Han har tidligere blant annet solgt Trump-biffer, -sko, -vodka, -vann, -gitarer, -bibler, -fotobøker, -kryptovaluta, - brettspill, og mye mer.

Prisen på klokkene har imidlertid vakt oppsikt, der kolleksjonen, som har fått navnet «Trump Victory Tourbillon», selger klokker for 100.000 dollar stykket med nær 200 gram 18-karat gull og 122 diamanter.

Det blir bare produsert 147 klokker, og de følger med et brev fra Trump selv. Kritikere har ifølge Bloomberg spekulert i at kjøperne ønsker seg politisk innflytelse.

– Jeg elsker gull, jeg elsker diamanter, det gjør vi alle, sa Trump i en reklame for klokkene i høst.

Det selges også en rekke billigere Trump-klokker, med prislapp på ned mot 5.000 kroner.

Må vise pass

Potensielle kjøpere må legge frem passet sitt for å vise at de ikke er fra «terrorstater».

«Ikke hvem som helst kan kjøpe klokken. Du må sende inn passet ditt for at du kan sjekkes om du kan få den. De ønsker ikke at produktene skal brukes som et politisk våpen — altså ingen kunder fra terrorstater», kommenterer bransjeveteran Gouten.