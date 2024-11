EU er musestille etter Trump-seieren

Flere europeiske ledere har valgt en forsiktig «vent og se»-tilnærming etter at Donald Trump vant valget i USA, skriver Politico.

Diplomater og tjenestemenn i EU prøver nå å forstå hvor mye av Trumps kampanjeløfter som faktisk blir gjennomført, inkludert tollsatser og krigen i Ukraina.

Én høytstående EU-diplomat sier at unionen foreløpig bare lytter. Den litt passive holdningen kan skyldes at EU er redd for å provosere.

«De har fortsatt ingen klare planer», skriver avisen om hvordan EU forholder seg til Trump.

– Europeisk velstand er truet

«EU har begrenset handlingsrom», mener avisen. Det skyldes flere utfordringer.

De sterkeste økonomiene i EU, Frankrike og Tyskland, er politisk svekket innad i EU etter bølgen av høyrepopulisme i landene.

Trump har også lovet generelle tariffer på 10 til 20 prosent på europeiske varer. Spesielt har han pekt ut bilindustrien, hvor Tyskland er eksponert. Ifølge Kiel Institute for the World Economy kan slike tollsatser redusere EUs BNP med opptil 0,5 prosent, og Tysklands industrielle produksjon med 3,2 prosent.

Videre påpekes det at Trump kan skape politisk splittelse innad i EU, særlig når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk.

«Vi er på et kritisk stadium der mange av de grunnleggende blokkene av europeisk velstand er truet», sier Mark Leonard i European Council on Foreign Relations.