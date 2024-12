Budet er på ti kroner aksjen, som priser XXL til 246 millioner kroner. Til sammenligning stengte aksjekursen på 8 kroner da Oslo Børs stengte for handel torsdag, eller en børsverdi på 160 millioner kroner, slik at budpremien er på 25 prosent.

Budet krever en akseptgrad på 50 prosent, og dermed må Frasers Group overbevise flere av de største aksjonærene, inkludert Ferd og Hugo Maurstad med sine 9,7 og 1,9 prosent, dersom de skal oppnå en majoritet overfor Altor.

I en separat uttalelse kommenterer XXL-styret at det vil vurdere innholdet i kunngjøringen og dens potensielle konsekvenser for den pågående egenkapitalfinansieringsprosessen.

Selskapet vil gi ytterligere informasjon til markedet i løpet av kort tid, opplyses det.

– Ran på lyse dagen

XXL-aksjonær Adriano Capoferro er kritisk til budet. Han kjøpte seg opp i XXL mens forretningsvennen Pål Wibe var konsernsjef fra 2020 til 2022. Wibe har ikke besvart Finansavisens henvendelse, men til DN sier han at budet er en mellomting mellom et skambud og et ran.

Capoferro har investert godt over 20 millioner kroner gjennom familieselskapet Nye Berghol Invest. I dag har posten på 37.500 aksjer en verdi på knappe 350.000 kroner. Han er enig med Wibe.

– Budet kan best beskrives som en fornærmelse eller ran på lyse dagen, sier han, men vil ikke utdype.

KRITISK: XXL-aksjonær Adriano Capoferro. Foto: Jørgen Hyvang

Sammen med budet retter Frasers en kraftsalve mot den foreslåtte fortrinnsemisjonen i XXL, og viser til at aksjonærer som ikke tegner seg i denne vil bli utvannet med 99 prosent basert på en tegningskursen på 10 øre.

Det ble foreslått en emisjon på 600 millioner, men Frasers Group ville ikke være med og sa nei. Det gjør at styret i XXL måtte gå for alternativ to, med notering på Euronext Growth hvor det kun bare var garantert 375 millioner i emisjonen.