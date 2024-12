I august åpnet Urmaker Bjerke 2.700 kvadratmeter med klokkebutikk på Karl Johans gate i Oslo, Europas største av sitt slag. Det frigjorde deres gamle lokaler i Nedre Slottsgate, hvor de har holdt til i en årrekke. Siden har det pågått arbeider i lokalet, og nå er dørene igjen åpnet. Nå som dedikert Rolex-boutique. Den nye forretningen åpnes i samarbeid mellom nettopp Bjerke og Rolex, og blir den første av sitt slag i Skandinavia.

Boutique-terminologien er viden brukt i klokkeindustrien, og indikerer at den aktuelle forretningen er en egen merkebutikk som kun selger gitt merke, som oftest drevet av klokkemerket selv eller en partner. Boutiquer har hele eller store deler av sortimentet, samt eventuelle spesialutgaver som kun er tilgjengelig for kunder gjennom slike avdelinger.

Les også Gavetips til klokkenerden Lei julegaveshopping? Her er alt du trenger. Til klokkenerden.

Foto: Einar Aslaksen/Pudder Agency

Den største forskjellen for norske kunder vil nok være at det nå tilbys klokker fra merkets relativt nyåpnede Certified pre owned-konsept, med andre ord brukte Rolex-klokker i tillegg til nye.

Bjerke har for øvrig vært Rolex-forhandler siden 1976.

De siste årene har antallet forhandlere av merket her til lands blitt redusert, til dagens status med kun fire utsalgssteder. Nå er det kun Bjerke i Oslo og med deres forretning i Bergen, samt Urmaker Lian i Trondheim og Askeland i Stavanger som er autoriserte Rolex-forhandlere.

Åpningen i Oslo føyer seg etter de rådende trender i klokkemarkedet, hvor stadig flere av de største varemerkene satser på nettopp boutiquer.