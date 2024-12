XXL-styret tror ikke Frasers bud vil gå gå gjennom – øker heller emisjonskursen drastisk

XXL-styret mener det er usannsynlig at Frasers-budet på 10 kroner går gjennom og vil heller gå videre med den opprinnelige kapitalinnhentingsplanen, ifølge en børsmelding fredag morgen. Meldingen må leses som et tilsvar til budet og anklagene den britiske storaksjonæren kom med forrige uke.

I meldingen fremgår det at XXL fortsetter arbeidet med å sikre ny kapital. Selskapet annonserer at det har økt den alternative fortrinnsrettemisjonen fra 375 til maksbeløpet på 600 millioner kroner, og at det er sikret tegninger for det fulle beløpet.

Styret innkaller derfor til en ekstraordinær generalforsamling 7. januar for å vedta å gjennomføre den alternative fortrinnsrettsemisjonen, som vil bli gjort i et datterselskap av XXL.

Emisjonen vil bli gjort til en kurs på 1,65 kroner, opp fra 0,10 aksjen, som ellers ville vært implisitt basert på sluttkursen på Oslo Børs 11. desember 2024. Poenget med dette er å minimere utvanningseffekten for aksjonærer som ikke velger å delta.



– Den foreslåtte strukturen representerer en helhetlig finansieringsløsning med kortsiktig og langsiktig bankfinansiering kombinert med en emisjon. Vi er takknemlige for den fortsatte støtten og troen på selskapets langsiktige utsikter fra de fleste aksjonærer og bankene, kommenterer styreleder Håkon Lundstedt.

Hevder det betaler leverandører

Budet fra Frasers på ti kroner aksjen priser XXL til 246 millioner kroner, eller en børsverdi på 160 millioner kroner, slik at budpremien på tidspunktet var 25 prosent. I børsmeldingen fra XXL i dag, tilbakeviser styret en rekke av Frasers påstander fra børsmeldingen 6. desember der budet ble kjent.

Blant annet hevder Frasers at XXL har for lite likviditet til å betale leverandører. Dette mener XXL ikke er korrekt, at det ikke er grunnlag for påstanden, og selskapet mener det har likviditet til å betale leverandørene sine, og at det gjør dette på løpende basis.

Flere XXL-aksjonærer kalte budet fra Frasers et ran.

– Budet kan best beskrives som en fornærmelse eller ran på lyse dagen, sa Adriano Capoferro, som kjøpte seg opp i XXL mens forretningsvennen Pål Wibe var konsernsjef fra 2020 til 2022.

Videre skriver selskapet at det har vært i dialog med Frasers om finansene helt siden september 2024, og at Frasers har blitt invitert til å diskutere og delta i XXLs planlagte kapitalinnhenting, men at de gjentatte ganger har sagt at de hverken vil støtte eller delta.

Styret hevder at britene heller har indikert løsninger som XXL har betraktet som enten å ikke være i beste interesse for selskapet eller aksjonærene.

Briter på bakbeina

I november mottok XXL varsel fra Frasers-advokater der det fremgår at selskapet vil fremme et krav knyttet til den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen og den alternative fortrinnsrettsemisjonen.

XXL skriver nå at de ikke er enige i anklagene.

«Styret i XXL anser den alternative emisjonen som det beste tilgjengelige alternativet for selskapet og dets aksjonærer», konkluderer styret.