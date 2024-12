Nedgang i salget på Vinmonopolet i 2024 – men alkoholfrittsalget i kraftig vekst

– Vi kommer til å selge drøyt 1,3 millioner liter alkoholfritt i løpet av året. Så høyt salg for alkoholfritt har vi aldri hatt. Den ene rekorden vi får i 2024, er nettopp alkoholfritt, sier Nordahl.

Lettere og lysere drikke

Også salget av øl (+ 5 prosent) og cider (+ 9 prosent) vokser i 2024 – i et marked hvor det totale salget går ned.

Dermed fortsetter en trend som har vedvart de siste årene med at nordmenn velger mer lett og lys drikke når de handler på polet – gjerne med en lavere alkoholprosent.

– Rosévin kommer nok til å få en helt marginal vekst i år. Den fremste årsaken til at rosévin ikke går ned, som de andre vinkategoriene, er nok at det har vært en ekstra varm høst. Temperaturen er veldig avgjørende for hvor mye rosévin vi selger.

Rødvin fra nye land

Selv om salget av rødvin har hatt nedadgående popularitet de siste 20 årene, er det fortatt den kategorien som Vinmonopolet selger desidert mest av.

Salget ender på rundt 37,9 millioner liter i 2024, drøyt 40 prosent av det totale volumet.

– Det kommer til å være en nedgang i salget for de fleste rødvinslandene, men det er også noen rødvinsland som øker i popularitet. Det gjelder både Libanon, Tyskland og rødvin fra Georgia. Disse landene står ikke for en veldig stor andel av totalen, men de går altså opp, sier Nordahl.

Hvitvinssalget ender på 23,5 millioner liter i 2024 og musserende på 6,6 millioner liter. Brennevinssalget ender på 12,4 millioner liter, ifølge prognosen.

Forberedt til nyttårssalget

Under pandemien endret mange nordmenn også handlerutinene sine på Vinmonopolet og planla tidspunktet for innkjøpene sine i større grad for å unngå kø.

– Men nå ser vi at folk først og fremst har vært tilbake igjen på ganske tradisjonelle handlemønstre i år, sier Nordahl.

Han forteller at de er forberedt på litt trøkk før nyttårsaften, men at de har godt med varer på lager og er godt forberedt.

– Vi har bygget butikkene våre for å tåle trøkket til jul, påske og 17. mai, og trøkket til nyttårsaften er lavere enn dette.

– Skulle man ha litt uflaks og finne ut at favorittproduktet er utsolgt, så er det bare å spørre de ansatte om et godt alternativ. Vi har veldig menge merker å velge mellom i alle prisklasser, så det skal være noe for enhver smak, sier Nordahl.