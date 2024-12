Foreslått lov straffer bedrifter som donerer mat

Regjeringen sendte nylig ut et forslag til ny matsvinnlov ut på høring. Den foreslår et krav om at matprodusenter og matgrossister skal donere overskuddsmat til veldedighet. Gjør de ikke det, risikerer de både tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Vi kaster omtrent 450.000 tonn spiselig mat i Norge per år. Landets matsentraler forteller om voksende køer av mennesker som sårt trenger mat fordi ikke får endene til å møtes. Flere politikere og organisasjoner har argumentert for at vi må innføre en matsvinnlov som blant annet skal øke andelen av mat som doneres veldedighet, og nå er forslaget altså kommet.

En omfattende studie ved Handelshøyskolen BI om matdonasjonssystemet viser imidlertid at nåværende skatteregler gjør det mer lønnsomt for matvareaktører å kaste mat enn å donere den til de som trenger det. Lovforslaget foreslår ingen endringer på skattelovgivningen.

Dagens lovverk gjør donasjon både kostbart og arbeidskrevende

I 2016 ble merverdiavgiftsloven endret slik at mat donert til veldedighet er unntatt moms. Tidligere fikk aktører kun momsrefusjon for kastet mat, ikke donert. Studier fra Nofima og Matsentralen Norge viser at få benytter seg av denne ordningen, ofte på grunn av manglende kjennskap eller systemer for å skille mellom donert og destruert mat. Siden destruert mat også gir momsrefusjon, er det ingen momsfordel ved å donere fremfor å kaste.

Matbutikker gir ofte 40 prosent rabatt på varer nær utløpsdato, og kan bokføre dette som et økonomisk tap, noe som gir 22 prosent skattefradrag. Ved donasjon av mat til veldedighet må butikken betale skatt på matens verdi, siden skatteloven kun gir fradrag for pengegaver.

Hvis maten kastes, settes verdien til null, og butikken kan kreve 22 prosent skattefradrag på hele kjøpesummen. Destruksjon til for eksempel biogass gir også fradrag for utgifter som transport. En biogassprodusent som ble intervjuet, bekrefter at skattefordelen ved destruksjon ofte utnyttes fordi de ofte mottar mat som ennå er innenfor best før-dato.

Lovverket er mer uklart for matprodusenter og grossister. Matprodusentene må overholde en grossistdato for å levere mat til butikker i tide. Hvis denne datoen overskrides, er det ingen faste regler for å beregne verditapet for skatterefusjon. For å donere overskuddsmat må markedsverdien estimeres fra sak til sak. Det finnes ingen retningslinjer for hvordan dette skal beregnes.