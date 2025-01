Sterkt julesalg reddet bokåret: – Viser at folk fremdeles leser

Denne solide avslutningen på året bidro til å dempe en svak nedgang i totalsalget av bøker i 2024, melder Bokhandlerforeningen.

– Den sterke avslutningen på året viser at folk fremdeles leser, og at bøker er populære julegaver, sier direktør Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen.

I 2024 ble det solgt til sammen 7,4 millioner bøker i bokhandelen. Det gir en nedgang på én prosent fra 2023.

Bredden i boksalget økte dessuten: Antall solgte titler økte med to prosent i forhold til året før. Til sammen ble det solgt 50.000 ulike boktitler i bokhandelen. Ifølge pressemeldingen sto de 100 mest solgte bøkene for kun 16 prosent av totalsalget.

– Fjoråret ble et år hvor leserne valgte bredde over bestselgere. Flere har uttrykt bekymring for at man manglet de helt store skjønnlitterære bestselgerne i 2024. Men totalsalget viser at boken fortsatt står sterkt, og at folk leser utrolig variert, sier Schiøtz.

Flere velger pocketbøker, og salget av disse økte med fem prosent i løpet av 2024 – og endte med å utgjøre 35 prosent av det totale boksalget.

Skjønnlitteratur sto for 36 prosent av salget og sakprosa 29 prosent.