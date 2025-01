Olav Thon Gruppen eier åtte av de ti største kjøpesentrene i Norge og til sammen fikk de en samlet omsetning på 79,5 milliarder kroner i 2024, det tilsvarer en vekst på 3,1 prosent fra året før. Samtidig økte besøkstallene med 2,3 prosent.

FORNØYD: Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenter i Olav Thon Gruppen. Foto: Olav Thon Gruppen

– Vi er svært fornøyde med å se at våre kjøpesentre fortsetter å tiltrekke seg lojale kunder og å sikre stabil omsetning og gode resultater for både oss og våre leietagere, sier Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenter i Olav Thon Gruppen.

Les også Milliardarven etter Olav Thon Olav Thon (101) hadde verdier for over 2 milliarder kroner som nå fordeles på stiftelsen i hans navn og 30 familiemedlemmer som er nevnt i testamentet hans.

Lagunen størst

Største i gruppen – og i landet – er Lagunen Storsenter i Bergen som fikk en omsetning på nesten 4,3 milliarder kroner. Det er likevel en nedgang på 0,4 prosent fra året før.

Lagunen blir etterfulgt av Strømmen og Sandvika Storsenter med omsetning på henholdsvis 3,8 og 3,8 milliarder kroner. Ifølge Olav Thon Gruppen pågår det et større utbyggingsprosjekt ved senteret, som skal utvide lokalene med 15.000 kvm.

Størst prosentvis vekst fikk Lørenskog-senteret Triaden, med en vekst på 26,8 prosent. I tillegg kunne Amfi Kirkenes, Amfi Elverum og Amfi Nesttun vise til tosifret vekst med henholdsvis 13,6 prosent, 12 prosent og 10,9 prosent.

I motsatt ende er Østerås Kjøpesenter i Bærum, som også er påvirket av pågående prosjekter, hvor omsetningen falt med 29,8 prosent.

Omsetningstallene viser også regionale forskjeller. Blant annet har kjøpesentrene nord for Dovre hatt en fin omsetningsvekst i år, med 3,8 prosent, i tillegg til at antall besøkende kunder steg med 4,8 prosent.

Omsetningen fra alle serveringsstedene steg 6,0 prosent.

Les også Arven etter Olav Thon Enken etter Olav Thon, 84 år gamle Sissel Berdal Haga Thon, fortsetter med uforminsket styrke i sin jobb i Olav Thon Gruppen og i sine åtte styreverv. På sikt tror finansaktører som Kapital har snakket med, at gründerens bortgang kan åpne for strukturelle endringer og porteføljerotasjoner i systemet.

Sterk vekst i Sverige

I Sverige, hvor gruppen eier 10 kjøpesentre, kan de vise til en samlet omsetningsvekst på 5,9 prosent. Til sammen ble det omsatt for 15,9 milliarder svenske kroner på den andre siden av grensen, mens antall besøkende økte med 2,4 prosent.

Grensesentrene hadde fikk en vekst på 9,4 prosent og hadde 5,2 prosent flere besøkende enn i 2023.

Kjøpesentre som er definert som grensesentre: Nordby Shoppingcenter, Strömstad Köpcenter, Charlottenberg Shoppingcenter, Töcksfors Shoppingcenter og Tanum Shoppingcenter.

Størst i Sverige – og i Olav Thon Gruppen – er Nordby Shoppingcenter, som fikk en omsetning på 4,7 milliarder svenske kroner i fjor etter en vekst på 10,2 prosent.

Charlottenberg Shoppingcenter fikk en omsetning på 2,9 milliarder – og en vekst på 9,7 prosent – mens på tredjeplass i Sverige er Torps Köpcentrum, som ligger i Uddevalla, som fikk en omsetning på 1,9 milliarder svenske kroner.