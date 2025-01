I Boohoo eier Frasers Group 26 prosent. Selskapet har hatt en forferdelig utvikling på børs, og kursen er ned med 90 prosent siden pandemien. Ashley har gått knallhardt ut mot styret og ledelsen i Boohoo, og kommet med harde krav.

GOD STEMING: Da XXL og Frasers Group annonserte et mulig samarbeid var stemningen på topp mellom CEO Michael Murray fra Frasers Group og CEO Freddy Sobin fra XXL. FOTO: XXL

Vinn med meg

I november ville Ashley at styret skulle utnevne ham til ny CEO i Boohoo. Det ble kraftig tilbakevist fra blant annet medaksjonær og grunnlegger av Boohoo, Mahmud Kamani som sammen med familien kontrollerer 23 prosent i Bohoo. Noen uker senere krevde Ashley at han ble ny styreleder, og at han fikk med seg en kollega som er ekspert på restrukturering av selskaper. I et åpent brev til aksjonærene skrev Frasers Group blant annet:

“Valget er enkelt. Dere kan vinne med Mike Ashley, eller tape med Mahmud Kamani.”

I brevet ble det også beskrevet det Frasers Group mente var svake resultater, mangel på åpenhet, elendig refinansiering og utfordringer med logistikken. Styret i Boohoo har på sin side anklaget Ashley for interessekonflikt med bakgrunn i hans eierandel i konkurrenten Asos. På et møte før jul stemte 99 prosent av aksjonærene, med unntak av Frasers Group, for å blokkere en styreplass for Ashley og hans kompanjong. De kunne akseptere en styrerepresentant fra Frasers Group, men vedkommende må møte en rekke kriterier som styret har satt. Ashley har svart med å kreve et nytt møte senere i januar hvor han ønsker å kaste grunnleggeren Kahmani fra styret. Ashley beskrev Kahmani som en egoist med et usunt grep på styret i selskapet.

Frasers sliter

Mike Ashley har også hisset på seg britisk overklasse med et hissig forsøk på å ta over luksusveskemerket Mulberry. Selskapet har opplevd fallende salg, anstrengt økonomi og en aksjekurs som er redusert med to tredeler. Han har klart å kjøpe seg opp til en eierandel på 37 prosent, men alle forsøk på å ta over selskapet er stoppet av majoritetseieren Challice med sine 56 prosents eierandel.

“Challise har ingen interesse av å selge sine aksjer til Frasers, eller å gi Frasers noen forpliktelser med hensyn til det mulige budet. Challise håper ved å gjøre vår posisjon tydelig, at Frasers vil bli oppmuntret til å annonsere at det ikke vil komme med et bud.” Med andre ord, dra til h… på overklassespråk. Mike Ashley svarte med å øke budet. Det ble også avvist fra Challise, og Ashley har nå droppet planene om en full overtakelse foreløpig. I stedet har han gjort krav på en styreplass.

Frasers Group har også fått sine egne problemer det seneste halve året. Før jul ble det sendt ut et resultatvarsel om lavere omsetning og fortjeneste fremover for selskapet. Skylden ble lagt på den britiske regjeringens budsjett som Ashley mente svekket britenes tro på fremtiden.

Ashley og Frasers Group har så langt ikke gjort krav på styreplass i XXL, men det er en mulighet at det var en del av avtalen som ble gjort i romjulen da det ble enighet om emisjonen blant de store eierne i XXL. Kanskje får ledelsen i XXL arbeidsro en stund fremover for å få den skakkkjørte sportsgiganten på rett kjøl, men Mike Ashleys historie kan bære bud om nye kamper rundt kontrollen av XXL.