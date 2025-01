Julehandelen overgikk forventningene

De hadde på forhånd spådd en vekst på 3,5 prosent fra julen 2023.

– Den økonomiske bedringen er etterlengtet og gir nytt håp for forbrukerne og handelsstanden. Julen er en avgjørende periode for mange av bransjene, og årets vekst kan bidra til at mange butikker står bedre rustet fremover. Det er positivt for både arbeidsplasser og lokalsamfunn, sier administrerende direktør Bernt G. Apeland i Virke.

Oversikten tar for seg handelen i uke 47 til 52 i 221 kjøpesentre i Norge. Butikkhandel utenfor kjøpesentrene samt netthandel er dermed ikke inkludert.

– For mat og drikke kan det virke som at økt grensehandel og priskampanjer på julevarer har bidratt til mer moderat vekst enn vi hadde ventet. Vi tror kjøpesentertallene gir en god indikasjon på hvordan den totale detaljhandelen inklusiv netthandel og butikkhandel utenfor kjøpesentrene har gått i perioden, sier Apeland.