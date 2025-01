SEB-analytiker Håkon Fuglu mener Kid Interior og Hemtex har overgått markedet det siste halvannet året til tross for tøffere tider for mange forbrukere. Han mener det blant annet skyldes KIDs fokus på at forbrukerne får mye for pengene, egenkontroll over forsyningskjeden, attraktive design og ekspansjon i nye produktkategorier.

Analysefakta Aksje: Kid

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 193 (180)

Fuglu understreker at selskapet har flere vekstmuligheter fremover, spesielt i Sverige, hvor økt forbrukerkapasitet i 2025 kan gi gode utslag for Hemtex. SEB opprettholder sin kjøpsanbefaling på Kid, og hever nå kursmålet til fra 180 til 193 kroner.

For fjerde kvartal 2024 forventer Fuglu at driftsresultatet (EBIT) vil øke til 353 millioner kroner, en oppjustering på 16 prosent, og en prosent over konsensus. Det er drevet av en sterk salgsvekst på 12 prosent på årsbasis, og en like-for-like-vekst på 15,7 prosent for Hemtex og 6,7 prosent for Kid Interior.

SEB forventer en resultatvekst på åtte prosent for 2025 og 12 prosent for 2026, og mener at selskapets kontroll over forsyningskjeden, vekstpotensialet og lønnsomheten rettferdiggjør en høyere verdsettelse sammenlignet med konkurrenter.

Mandag omsettes aksjen for 149,00 kroner, ned 0,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.